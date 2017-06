’Sexting niet tegen te houden’

In onderzoek van de UvA van afgelopen februari, wordt gesteld dat 2,6 procent van de middelbare scholieren weleens ’een naaktfoto of een foto van zichzelf in ondergoed’ heeft verstuurd of op internet heeft geplaatst. Een onderzoek van ict-platform ECP spreekt van 10 procent en uit een peiling van EenVandaag zou blijken dat een op de vijf jongeren intiem beeldmateriaal van zichzelf met anderen deelt.

„Het is niet gek dat jongeren foto’s van zichzelf delen. Het hoort bij de seksuele ontwikkeling”, zegt Solange Jacobsen van Bureau Jeugd & Media. „Het geval van Mandy zou ik eerder online pesten noemen, dan sexting.”

’Verspreiding is echt pestgedrag’

Volgens Jacobsen worden gevallen waarbij foto’s bewerkt worden en een jongere niet zelf de pikante foto heeft gemaakt, vaak gebagatelliseerd. „Dan wordt gezegd: je weet dat het niet echt is. Maar voor de afgebeelde persoon maakt dat niet uit. Verspreiden van de foto’s is echt pestgedrag.”

Scholen valt volgens Jacobsen weinig te verwijten als er naaktfoto’s circuleren. „Het is bijna niet tegen te houden. Maar van belang is dat er alert gereageerd wordt.” Volgens Jacobsen moeten scholen direct aangeven dat het niet wordt getolereerd.

