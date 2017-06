premium

UWV meldt stijging arbeidsongeschikten

46 min geleden

DEN HAAG - Het aantal arbeidsongeschikten is vorig jaar opvallend toegenomen. Na een daling in 2015 nam het aantal uitkeringen in 2016 met 12 procent toe naar 40.000, heeft uitkeringsinstantie UWV gemeld. Dat is de grootste stijging sinds 2010.