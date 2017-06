Lokboa’s gaan sissers op de bon slingeren

Per 1 januari volgend jaar wil de gemeente Rotterdam, nadat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is gewijzigd, seksuele straatintimidatie strafbaar stellen. Op sissen, lastigvallen of achternalopen worden straffen gezet met een boete van maximaal 4100 euro of drie maanden gevangenisstraf.

Om daders op heterdaad te betrappen worden niet alleen stadswachten undercover ingezet, maar denkt de gemeente ook aan de inzet van lok-boa’s. Momenteel worden er vier speciale boa’s opgeleid die zich gaan richten op seksuele straatintimidatie. Daarnaast worden jeugdhandhavers speciaal getraind.

Rotterdam volgt na Amsterdam met een speciale aanpak. Dit nadat uit onderzoek bleek dat 84 procent van de vrouwen in de leeftijd 18 tot en met 45 jaar in de Maasstad weleens te maken heeft met sissen, schelden, naroepen, vragen om seks, achternalopen of in het nauw drijven.

Een aanzienlijk deel van de doelgroep past bij voorbaat haar gedrag aan. Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de vrouwen haar gedrag aanpast, waarvan ruim 50 procent ’s avonds bepaalde plekken mijdt. Ook deed de gemeente extra onderzoek naar hotspots. Daaruit bleek dat met name in de wijken Centrum, Charlois, Delfshaven en in Noord veel straatintimidatie voorkwam. De plegers zijn met name tussen de 18 en 25 jaar oud en hebben volgens de vrouwen vooral een Marokkaanse achtergrond.

Om seksuele straatintimidatie volgend jaar strafbaar te kunnen stellen moet de APV eerst gewijzigd worden, waarna de maatregel per 1 januari kan worden ingevoerd. Echter de gemeente blijft tot die tijd niet stil zitten. Vanaf 1 juli gaan de speciaal getrainde stadswachten al controleren en overtreders waarschuwen.

„Seksuele straatintimidatie is onacceptabel. Iedereen hoort op straat, waar dan ook, zich veilig te voelen en iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Het feit dat vrouwen zich zo beperkt voelen in hun vrijheid dat zij hun kleding aanpassen of bepaalde delen van de stad ontwijken, is niet acceptabel”, zegt wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid).

Naast het strafbaar stellen van onder meer sissen wordt er ook een meldpunt voor slachtoffers en omstanders in het leven geroepen. Daarnaast komt er een campagne.