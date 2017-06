Topmannen Laurentius worden vervolgd

Dat bevestigt een woordvoerster naar aanleiding van berichtgeving van BN DeStem.

Oud-directeur Walter V. en diens zakenpartner Wim S. moeten zich vanaf 14 december voor de rechter verantwoorden. De derde verdachte in deze zaak, oud-ROC West-Brabant-topman Pierre P., is inmiddels overleden. De aanklacht tegen hem is vervallen.

De drie mannen werden in mei 2012 aangehouden. Het OM verdenkt ze ervan dat zij Laurentius door fraude en oplichting voor miljoenen hebben benadeeld en geld in eigen zak hebben gestoken. In een eerdere regiezitting ging het OM uit van een officieel schadebedrag van 4,4 miljoen.