Crisis bij 50Plus lijkt bezworen

De motie van wantrouwen wordt vervangen door de motie partijvernieuwing, maakte scheidend 50Plus-voorzitter Jan Nagel vrijdag bekend na overleg met critici. Over de motie wordt volgende week gestemd op een ledenvergadering.

Dick Schouw, een van de opstandelingen, zegt dat die „ruil” van het begin af aan de bedoeling was. Maar sommigen zouden uit zijn geweest op „oorlog”, zoals de beoogde opvolger van Nagel, Jan Zoetelief. De Nijmeegse wethouder is de favoriete kandidaat van de partijtop om Nagel op de ledenvergadering op te volgen. Maar ook tegen hem is een motie ingediend, die niet van tafel is.