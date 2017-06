premium

Veel steun voor actie beter basisonderwijs

37 min geleden

UTRECHT - Veel mensen steunen de actie om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan. Een petitie op internet die het PO-Front heeft opgesteld, is in een paar dagen tijd honderdduizend keer ondertekend. In dit netwerk zitten de actiegroep PO in Actie en vakbonden als de AOb, FNV, CNV, FVOV, AVS en de PO-raad.