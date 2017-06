Vlaggen halfstok tijdens uitvaart Romy

Het 14-jarige slachtoffer ging net als de eveneens veertienjarige verdachte uit Lunteren naar de school voor speciaal onderwijs in De Glind. Het meisje fietste dagelijks via Achterveld van huis naar school en terug. In een sloot in Achterveld is haar lichaam gevonden. Haar schoolgenoot heeft bekend dat hij het meisje seksueel heeft misbruikt.

ZIE OOK: ’Wat zal het moeilijk zijn zonder Romy’

Winkels even dicht

Een aantal winkeliers in Hoevelaken (gemeente Nijkerk) zal dinsdag tijdens de uitvaart de zaak even sluiten. Het meisje wordt in de middag in besloten kring begraven. Voorafgaand aan de plechtigheid vindt er ook een besloten bijeenkomst plaats.

Mensen die hun medeleven willen tonen kunnen dat doen op de route van de rouwstoet van het Protestants Kerkcentrum De Eshof naar de begraafplaats aan het Kerkepad. Bij de muziekkoepel aan het Van Aalstplein wordt even gestopt voor een herdenkingsmoment.