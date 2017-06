Elias ontkent aantijging Panama Papers

Het op Curaçao gevestigd advieskantoor van Elias wordt 312 keer genoemd in de Panama Papers. Vrijdag betitelde Elias dat voor de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek doet naar belastingontwijking als „pertinent onjuist” en „heel vervelend”. Slechts een handjevol van zijn klanten is volgens hem in contact geweest met Mossack Fonseca, en dat gebeurde niet door zijn toedoen.

Elias is de eerste persoon die als ’getuige’ gehoord wordt in de parlementaire mini-enquête naar belastingontwijking. De parlementaire commissie sprak tot dusver uitsluitend met ’deskundigen’, zoals medewerkers van de Belastingdienst. Elias staat bekend als „de onderkoning van Curaçao” en als iemand bij wie rijke Nederlanders die geen belasting willen betalen graag aankloppen. Volgens hem is dat beeld onterecht. „Dat speelt niet.”