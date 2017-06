Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Kliniek Vaals stelt orde op zaken

43 min geleden

DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de waarschuwing aan adres van het Medisch Specialistencentrum in Vaals ingetrokken, meldt de inspectie vrijdag. Vorig jaar september tikte de inspectie MSC Vaals op de vingers omdat er tekortkomingen waren vastgesteld bij de kliniek. Daardoor was de veiligheid van patiënten in gevaar.