Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Mogelijk meer vrouwen mishandeld door meisjes

25 min geleden

ROTTERDAM - De vier jonge meisjes die onder meer worden verdacht van mishandeling van twee lesbiennes op het Rotterdamse Schouwburgplein, zijn mogelijk betrokken bij nog vier andere mishandelingen in de Maasstad. Het viertal was op zoek naar willekeurige slachtoffers, zo heeft een van de verdachten volgens het Openbaar Ministerie verklaard. Hun slachtoffers, voornamelijk vrouwen, zochten zij uit in de buurt van metrostations en op de Lijnbaan.