premium

Man scheurt met 246 km/u over de A2

54 min geleden

Liempde - Een 25-jarige automobilist uit Woudenberg kon donderdagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij met 246 kilometer per uur over de A2 bij het Brabantse Liempde reed. Daar is ’slechts’ 130 kilometer per uur toegestaan.