Agenten zagen vrijdagavond op de PSV-laan dat de 29-jarige man zich verdacht gedroeg bij een ingang van het stadion. Ze spraken de man aan. Hij was aan het filmen, maar had daar geen duidelijke verklaring voor en bleek geen kaartje te hebben voor het concert, laat de politie weten.

Toen ook duidelijk werd dat de man bekend is bij politie-instanties vanwege mogelijke radicalisering, is besloten hem aan te houden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Onduidelijkheid

Lange tijd was er veel onduidelijkheid rond de situatie in Eindhoven. De politie was daar met veel eenheden in Eindhoven aanwezig vanwege een „verdachte situatie”. Wat er aan de hand was, wilde de politie eerder nog niet toelichten. Op sociale media vroegen veel mensen om duidelijkheid.

Foto: MaRicMedia

Concert

In het Philips Stadion was vrijdagavond een concert van Guus Meeuwis. Op Twitter gingen veel berichten rond over meldingen van een terreurdreiging, maar dat werd niet bevestigd door de politie. Het stadion is niet ontruimd, laat een stage manager van het concert weten aan De Telegraaf. Bezoekers zijn rustig naar buiten gelopen.

Concertgangers meldden op sociale media dat zij na afloop van het concert ongeveer een half uur langer binnen werden gehouden. Guus Meeuwis herhaalde een aantal nummers en de vuurwerkshow werd afgelast.

Ze hebben ons langer in het stadion gehouden.Was merkbaar #dubbelenummers en rustige nummers zonder vuurwerk #GuusMeeuwis #kanjer— Anne (@AnneStrik) 9 juni 2017

Op het treinstation van Eindhoven zijn veel agenten op de been. Een politiehelikopter cirkelde een tijd lang boven de stad, later kwam er een tweede heli bij.

De burgemeester van Eindhoven volgde de ontwikkelingen op de voet en is blij met de 'rustige afloop' van het concert van Guus Meeuwis. "Politieonderzoek loopt", tweet John Jorritsma. "Complimenten voor organisatie en publiek. We houden vinger aan de pols."

De politie is vanavond vanwege een verdachte situatie in centrum van #Eindhoven met veel eenheden in de stad aanwezig— Politie Oost-Brabant (@politieob) 9 juni 2017

Foto: Meike Boertjes

Klein beetje heel veel politie op station Eindhoven pic.twitter.com/Q3NwwSwXul— Elger van der Wel (@elger) June 9, 2017

Eerder deze week liet Guus Meeuwis weten dat de beveiliging rond zijn concertreeks Groots met een zachte G, die donderdag begon, ’enorm opgeschaald’ zou worden. „Ik wil dat bezoekers veilig naar de show kunnen”, aldus de zanger.