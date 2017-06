Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Hoge lonen bij zorgbestuurders

28 min geleden

Bestuurders in de ouderen- en thuiszorg hebben de laatste kans gepakt om hun topinkomens te behouden. In het laatste jaar voordat ze moeten inleveren, is hun salaris niet gedaald, blijkt uit de Actiz 50, een onderzoek van FNV naar de zorgjaarverslagen van 2016.