Klachtenregen over zwangerschapsdiscriminatie

1 uur geleden

Het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie is in de eerste drie weken van zijn bestaan overstelpt met klachten van zwangere vrouwen. Er meldden zich vooral vrouwen met een tijdelijk of flexibel contract. Volgens het College voor de Rechten van de Mens, dat het meldpunt opende, is daarmee aangetoond dat de oorzaak van de problemen moet worden aangepakt.