Wilco Viets slachtoffer steekpartij Putten

Dat meldt Peter R. de Vries op Twitter.

Viets werd tien keer gestoken door een Poolse man, die hij wilde helpen en een lift had aangeboden. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij meteen werd geopereerd. Inmiddels is hij buiten levensgevaar.

Viets en zijn dochter reden door Putten toen zij werden aangesproken door een Poolse man en een vrouw. Zij claimden dat ze hulp nodig hadden en snel naar de politie moesten. Viets was behulpzaam, liet het stel instappen en bracht ze naar het politiebureau. Daar werd Viets plotseling met een mes in zijn hoofd, hals, borst en hand gestoken.

Peter R. de Vries meldt dat dit incident volledig los staat van de Puttense moordzaak. Viets zegt dat de Pool een onbekende voor hem.

Viets en zijn dorpsgenoot Du Bois werden in 1995 opgepakt en veroordeeld tot tien jaar cel voor de moord op stewardess Christel Ambrosius. Nadat het duo tweederde van hun straf had uitgezeten en weer vrij was gekomen, bleek dat het tweetal niets met de Puttense moordzaak te maken had gehad. Zij werden uiteindelijk in herziening vrijgesproken en kregen een schadevergoeding die in de tonnen liep.

