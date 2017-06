Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Concerten Guus Meeuwis gaan door

1 uur geleden

EINDHOVEN - De concerten van Guus Meeuwis zaterdag, zondag en dinsdag in het PSV-stadion gaan door. Dat staat in een verklaring op de website van de Brabantse zanger die is uitgegeven naar aanleiding van een incident vrijdag bij hetzelfde stadion.