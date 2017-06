Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Grote brand in school in Eindhoven

55 min geleden

EINDHOVEN - In Eindhoven woedt zaterdag een grote brand bij basisschool Onder de Wieken aan de Mainelaan. Over de oorzaak is nog niets bekend. De school moet als verloren worden beschouwd, zegt een woordvoerder van de brandweer.