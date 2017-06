Leven Wilco Viets hing aan zijden draadje

„Wilco is gestoken in zijn hoofd, hals, borst, hand en arm. Hij is nu stabiel, maar het heeft weinig gescheeld. In het ziekenhuis vertelden ze dat als de steek in zijn hals een centimeter er naast was hij een slagaderlijke bloeding zou hebben gehad. En dan ben je kansloos. Hij is echt aan de dood ontsnapt.”

Pech

Dat Viets slachtoffer werd van een doorgedraaid Pools stel dat gisteravond in Putten een spoor van ellende achterliet, was pure pech, stelt De Vries. „Wilco reed gisteren met zijn dochter door Putten toen hij staande werd gehouden door een man en een vrouw die in het Pools vertelden dat ze vanwege een noodgeval naar de politie moesten. Wilco heeft ze uit pure hulpvaardigheid meegenomen. Maar toen ze in de auto zaten ging het eigenlijk meteen mis. De man werd agressief en eenmaal bij het politiebureau voelde Wilco een klap in zijn nek. In werkelijkheid werd hij toen voor de eerste keer gestoken. Ze zijn toen uitgestapt, maar de man achtervolgde hem en stak nog negen keer op hem in. Daarna heeft hij ook nog gekeken of hij de dochter te pakken kon kringen. Dat is niet gelukt.”

Trauma

De 15-jarige dochter van Viets heeft een trauma opgelopen door het hele drama, vertelt De Vries. „ Ze is ooggetuige geweest en dacht dat de laatste minuut van haar vaders leven geslagen had.”

De politie heeft de Poolse Bonnie en Clyde kort na de steekpartij kunnen arresteren. Daarbij werd nog wel een waarschuwingsschot gelost, omdat de man het mes op de keel van zijn vriendin had gezet.

Viets werd bekend omdat hij in 1995 samen met zijn zwager Herman Du Bois werd veroordeeld voor de moord op stewardess Christel Ambrosius. Beiden zaten daar tien jaar voor in de gevangenis. Totdat, onder andere door Peter R. de Vries, bewezen werd dat beiden onschuldig waren. De afgelopen jaren probeerde Viets zijn leven weer op de rails te krijgen. Hij werkt als monteur in Putten. Het is echter de vraag of hij dat werk nog kan blijven doen. „Hij is ook in zijn hand gestoken en heeft zenuwpijn. Hij wordt daar nog aan geopereerd”, zegt De Vries. „Maar we moeten afwachten of het allemaal nog goed komt.”