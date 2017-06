Opnieuw punaises op parcours Limburgs Mooiste

Het is niet de eerste keer dat de toertocht wordt gehinderd door punaises. In voorgaande jaren was het ook al raak, op dezelfde plek. ,,Maar dit jaar was het absurd veel'', zei tourorganisator Jesse Linssen zaterdag tegen omroep 1Limburg. Over een lengte van 7 kilometer lagen de puntige gevallen op de weg. De organisatie zag zich genoodzaakt het parcours te verleggen.

Volgens de politie was de weg redelijk snel weer vrij van punaises door de inzet van een veegwagen. Een groot onderzoek wordt niet ingesteld want het verkrijgen van bewijs is lastig, aldus een woordvoerder. Mensen die vrijdagavond of zaterdagochtend iets hebben gezien, kunnen zich melden.