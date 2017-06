Verdachte Eindhoven blijft vast

Agenten hielden hem aan terwijl hij aan het filmen was bij de ingang van het stadion waar Guus Meeuwis op dat moment een concert gaf. Hij had geen verklaring voor zijn gedrag en geen kaartje voor het concert. Omdat bleek dat de man bij de politie bekend stond als „mogelijk geradicaliseerd” werd hij gearresteerd en sloeg de politie groot alarm.

De politie mag de verdachte drie dagen vasthouden. Volgens een woordvoerder valt morgen in de loop van de dag een besluit of de verdachte zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Daarvoor is voldoende bewijs nodig voor een strafbaar feit. Filmen op de openbare weg is dat niet.

Kenners van de Amsterdamse jihadistische scene hebben vooralsnog geen idee om wie het precies gaat.

Langere rijen

Zaterdagavond om 19.45 uur begint Guus Meeuwis met zijn derde concert in de reeks Groots met een zachte G. Voor dit concert is extra politie op de been als gevolg van het incident op vrijdagavond. Bezoekers van de concerten van Guus Meeuwis in het PSV-stadion moeten dit weekeinde rekening houden met langere wachtrijen. Hiervoor waarschuwt de gemeente Eindhoven.