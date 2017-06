Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Hoe lang het onderzoek in de tuin van het Paleis Noordeinde gaat duren, is onduidelijk.

Paleistuin weer vrijgegeven na vondst verdachte envelop

1 uur geleden

DEN HAAG - UPDATE 01:33 - De Paleistuin in Den Haag is zaterdagavond even afgesloten geweest nadat er een verdachte envelop werd gevonden. Die bleek echter geen gevaarlijke stoffen te bevatten. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee.