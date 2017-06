premium

Paarden gered bij brand woonboerderij

1 uur geleden

GEESTEREN - Een woonboerderij in het Overijsselse Geesteren is in de nacht van zaterdag op zondag door brand geheel verwoest. De brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door broei in het stro, dat in de schuur lag opgeslagen, zegt de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen. Omdat in een stal naast de boerderij koolmonoxide werd gemeten, zijn alle paarden uit de stal gehaald.