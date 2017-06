premium

Drama bij obstacle run in Venlo

1 uur geleden

VENLO - Bij de obstacle run VenloStormt is zaterdag een vrouwelijke deelnemer ernstig gewond geraakt, nadat ze van een metershoge glijbaan was gegleden. Ze zou in botsing gekomen zijn met een andere deelnemer en kwam niet meer boven water. Het slachtoffer is door duikers uit het water gehaald en gereanimeerd. Volgens de organisatie is de vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.