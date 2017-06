premium

Op basis van de eerste bevindingen denkt de politie dat er sprake is van een eenzijdig ongeval waardoor de jongen op het spoor terecht is gekomen.

Jongen (18) overleden na aanrijding met trein

52 min geleden

LUNTEREN - Een achttienjarige jongen uit Lunteren is in de nacht van zaterdag op zondag verongelukt op een spoorwegovergang aan de Ruitenbeekweg in zijn woonplaats. De jongen was met zijn brommer door nog onbekende oorzaak op het spoor terechtgekomen.