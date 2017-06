Schrik door helikopter boven festival

Volgens omstanders maakte het toestel een duikvlucht, wat bij sommige aanwezigen voor angstige momenten zorgde. „Wij schrokken ons rot. Dachten dat hij ging crashen in het publiek”, meldt een bezoeker op Twitter.

De festivalorganisatie stelde bezoekers via lichtschermen gerust. Retropop bracht de politie op de hoogte en liet korte tijd later weten dat de piloot was aangehouden. Volgens de politie Drenthe lijkt het op een ’onbezonnen actie’ van de piloot. De luchtvaartpolitie onderzoekt het incident.

Deze helikopterpiloot maakte een duikvlucht boven het festival. Volgens berichten momenteel door politie verhoord. #retropop pic.twitter.com/8zihQzRysB— ralph. (@gerauschkulisse) June 10, 2017

Ik hoop een fikse straf. Wij schrokken ons rot. Dachten dat hij ging crashen in het publiek. #idioot #retropop #helikopter— Mirella de Mooij (@MirelladeMooij) June 10, 2017