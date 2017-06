Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Visumvrij reizen naar EU

19 min geleden

KIEV Naar schatting 10.000 mensen hebben aan het begin van de nacht van zaterdag op zondag in Kiev het aanbreken van een bijzondere dag bejubeld. Met ingang van zondag hoeven Oekraïners geen visum meer te hebben om naar de Europese Unie te reizen. Volgens de grenswacht staken in de eerste uren van zondag zeshonderd Oekraïners de grens naar een EU-land over.