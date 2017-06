premium

Uitstoot stikstof oorzaak kalkgebrek vogels

HILVERSUM - In de bossen op de Veluwe vinden vogels tegenwoordig zo weinig kalk dat hun kuikens al in het nest de pootjes breken. Ook zijn de schalen van de eitjes zo dun dat bij een derde van de eieren de inhoud al was verdroogd voordat het ei kon uitkomen. Dat zei Arnold van den Burg van onderzoeksbureau Biosfeer zondag in het VARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1.