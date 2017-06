Golf arrestaties in Marokkaans Rifgebied

Hij is een van de volgens Marokkaanse media zeker vier activisten die in het weekeinde zijn gearresteerd. Vrijdag waren er volgens actievoerders in en rond de kustplaats al-Hoceima zes arrestaties. Daarmee nadert het aantal aanhoudingen in de ruim twee weken van vrijwel dagelijkse protesten de negentig.

Hirak

De meeste aanhoudingen zijn in al-Hoceima, samen met het nabijgelegen Imzouren het centrum van de protestbeweging, de Hirak (Beweging). De leider, Nasser Zafzafi, werd eind mei opgepakt. Zeker dertig arrestanten zouden worden beschuldigd van zeer ernstige misdrijven zoals het plegen van ’een aanslag op de binnenlandse veiligheid’. Het is al sinds oktober onrustig in de arme regio, waar voornamelijk Berbers wonen.