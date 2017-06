Uitzonderlijk hoge zonkracht van 8,7 gemeten

Weeronline waarschuwt dat al na tien tot vijftien minuten in de zon kan leiden tot verbranding van de huid. De verwachting is dat de zonkracht zondagmiddag langzaam afneemt.

Record

Volgens Weeronline werd het record in ons land gemeten op 25 juni 1995 na een vulkaanuitbarsting in de Filipijnen in 1991. Door de uitbarsting was de ozonlaag de jaren erna dunner, waardoor de zonkracht sterker werd.

Zonkracht 8 komt in ons land zelden voor, hooguit eens in de paar jaar, en heeft te maken met de dikte van de ozonlaag. Als die tijdelijk wat dunner is, bereikt meer UV-straling het aardoppervlak.