premium

Hond opgesloten in snikhete Bentley

42 min geleden

ALMELO - De politie in Almelo is zondag in actie gekomen om een hond te redden uit een snikhete Bentley dit vol in de zon stond. De politie werd ingeschakeld door de dierenambulance die het beestje in de auto zaten zitten. Het beestje zat al meer dan een uur in de oververhitte auto.