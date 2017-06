Drie mensen onwel: triatlon gestaakt

Volgens voorzitter Ger de Peijper van de organisatie is nog niet bekend hoe de uitvallers er aan toe zijn. Op het moment dat de wedstrijd bezig was, was het in Terheijden 28 graden en scheen er een felle zon.

De Peijper vermoedt dat een combinatie van „te weinig training en onvoldoende rekening houden met de omstandigheden” de oorzaak is van het onwel worden van de deelnemers. Toen de wedstrijd werd gestaakt was volgens de voorzitter ongeveer 90 procent van de 690 deelnemers gefinisht en was er geen ongebruikelijk hoog aantal mensen dat de wedstrijd niet had voltooid.tri