Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Verdachte Eindhoven blijft nog vastzitten

55 min geleden

EINDHOVEN - De verdachte man die vrijdag werd opgepakt toen hij aan het filmen was bij de ingang van het PSV-stadion waar Guus Meeuwis een optreden verzorgde, blijft vooralsnog in hechtenis. Volgens de politie loopt het onderzoek door en komt zij maandag met meer informatie naar buiten met mogelijk ook meer over de achtergrond van de verdachte.