’Bestuurder crash Amsterdam CS diatesbespatient’

De aangehouden man is vandaag opnieuw verhoord. „We hebben daarbij nog altijd geen enkele aanwijzing die duidt op iets anders dan een onwelwording”, vervolgt de zegsman. „Maar uiteraard blijven we daar nader onderzoek naar doen.” In dat licht zoekt de politie specifiek nog naar ooggetuigen die hebben gezien hoe en wanneer de man naar de trambaan voor het station is gereden. „Agenten hebben dat namelijk niet zelf waargenomen.”

Volgens de politie komt de Amsterdammer voor in haar systeem: „Maar niet voor een ernstig delict en ook al geruime tijd geleden.” Aanvankelijk meldde de politie zaterdagavond dat de bestuurder zou zijn gevlucht toen agenten hem aanspraken omdat hij stilstond op de trambaan: „Die lezing is inmiddels achterhaald en bleek onjuist. De bestuurder reed eerst, zo zagen agenten, stapvoets weg nadat hij een bekeuring had gehad, maar daarna hoorden zij plots hoe de auto met hele hoge toeren versnelde.”

Foto: Robby Hiel

Direct na het incident is de achtergrond van de bestuurder nagetrokken, zoals ook diens auto met speurhonden is onderzocht. Toen daaruit geen verdachte omstandigheden bleken, werd rond elf uur het Stationsplein weer vrijgegeven. Bij de crash raakten acht mensen, veelal toeristen, gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toen en worden kunstmatig in slaap gehouden.