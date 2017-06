premium

Meisje (1) verslikt zich in stukje cake

1 uur geleden

LEPELSTRAAT - Een meisje van 1 jaar oud heeft zich zondagavond verslikt in een stukje cake in het Brabantse Lepelstraat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke bij de woning aan de Kerkstraat. Het meisje is in kritieke toestand met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.