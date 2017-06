Twee woningovervallen in Assen: dader met gordijnrails geslagen

Rond 20.30 uur werd een woning aan de Dobbewal overvallen. Hierbij maakte de dader niets buit. Vervolgens vertrok hij op een oude fiets met fietstassen

Dader met gordijnrail geslagen

Daarna volgde een woningoverval aan de Hofstukken. Hierbij raakte een 65-jarige bewoonster in haar gezicht geslagen. De vrouw wist de man weg te jagen door zijn kleding over zijn hoofd te trekken en vervolgens met een gordijnrail in het gezicht te slaan. Daarna sloeg hij op de vlucht.

De vrouw raakte gewond aan haar vinger. Ze is ter plekke behandeld door toegesneld ambulancepersoneel. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Blanke dader van rond de 20

Er werd een Burgernetmelding verspreid met het signalement van de dader. Het ging om een magere, blanke man van rond de 20 jaar. Hij droeg een blauwe korte broek en een fleece-jack.

Rond 22.40 uur liet de politie weten iemand te hebben opgepakt. Bij beide woningen is sporenonderzoek gedaan door de politie.