Vijftig kalfjes gered bij brand in Dwingeloo

1 uur geleden

DWINGELOO - Bij een brand in Dwingeloo in Drenthe zijn vijftig kalfjes gered. De brand brak rond middernacht uit bij een boerderij aan de Lheebroek, in een loods waar tractoren en andere machines stonden opgeslagen.