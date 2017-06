Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Leden motorclub opgepakt na spookrijden A10

49 min geleden

AMSTERDAM - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag vier leden van een motorclub aangehouden die in twee auto’s tegen het verkeer inreden op de A10 bij Landsmeer. In een van de auto’s werd een vuurwapen aangetroffen.