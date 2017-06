Dat meldt de NOS. Het verschil tussen een uitkering en de laagste salarissen is te klein, vindt Ronald Buijt, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. „Rotterdam wil een signaal afgeven dat werken moet lonen. Iemand in de bijstand kost de overheid tot 1400 euro in de maand. En iemand die werkt betaalt belasting.” Collegepartijen CDA en D66 steunen het initiatief van Leefbaar. De bonus kost de gemeente 2,3 miljoen euro.

Oppositiepartijen PvdA en VVD zijn erg kritisch.