Fries en Twents in Europarlement niet vertaald

40 min geleden

STRAATSBURG - In het Europees Parlement in Straatsburg worden maandagavond korte toespraken gehouden in minderheidstalen, maar de tolken mogen die niet vertalen. De regels voorzien alleen in vertaling van de 24 officiële EU-talen en parlementsvoorzitter Tajani wil daar niet van afwijken, schrijft hij in een brief aan de initiatiefnemers.