Acties op luchthavens tijdens zomerpiek

De gezamenlijke vakbonden voor militair- en burgerpersoneel bij de krijgsmacht kondigen dit aan in een vandaag onder de leden verspreide nieuwsbrief. Aanleiding voor de dreigende taal is een loonconflict met minister Hennis van Defensie. „Kennelijk is het nodig dat acties echt pijn gaan doen”, aldus de vakcentrales in een gezamenlijke verklaring.

De acties moeten Hennis ertoe bewegen om met een nieuw cao-voorstel te komen. Onlangs wezen militairen en burgers een aanbod van 2 procent loonsverhoging af. „De piketpalen zijn geslagen, we zijn nu driftig aan de slag met het in gang zetten van acties die indruk maken op de minister, de politiek en het Nederlandse publiek”, aldus de in het platform ’Defensiepersoneel in Actie’ verenigde bonden.

Ze wijzen erop dat militairen weliswaar geen stakingsrecht hebben, maar dat andere acties wel tot de mogelijkheden behoren. Behalve de dreigende stiptheidsacties tijdens de zomerpiek op luchthavens als Schiphol en Rotterdam, willen de bonden ook met steun van de ’eigen’ militairen van zich laten horen tijdens de nationale viering van Veteranendag op 24 juni.

Doemscenario

Stiptheidsacties bij de paspoortcontroles zijn een doemscenario voor Schiphol, waar tijdens de afgelopen voorjaarsvakantie al veel onvrede onder reizigers ontstond over de lange rijen, waardoor velen hun vlucht misten. De luchthaven beloofde beterschap, mede doordat ook de KLM-directie zich zeer kritisch uitte over de service op de luchthaven.