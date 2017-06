12 jaar cel geëist voor overval geldtransport

Een van de medewerkers werd in zijn rug geraakt, de ander in zijn hals. De officier van justitie spreekt van een ,,professionele en nietsontziende" overval.

De overvallers gingen er destijds in twee auto's en met hoge snelheid vandoor richting de Belgische grens. Ze wisten ruim 1,4 miljoen euro buit te maken. Het duurde ruim 2,5 jaar, tot november 2013, voordat de man uit Charleroi werd opgepakt. De andere mannen, vermoedelijk waren er vijf daders, zijn nog altijd niet gevonden. Er zijn wel verdenkingen tegen een aantal andere mannen, ook uit Charleroi, maar tot een veroordeling kwam het nog niet.

Na de overval in Rotterdam, vond nog een reeks overvallen plaats die qua doelwitten en werkwijze veel overeenkomsten hadden met de eerste roof. Het is niet duidelijk geworden of één groep daders verantwoordelijk is voor al die overvallen.