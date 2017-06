Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De woongroep is gevestigd aan de Utrechtse Billitonstraat.

OM onderzoekt dode in woongroep Utrecht

28 min geleden

UTRECHT - Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt hoe en onder welke omstandigheden een vrouw uit een zelfvoorzienende woongroep in Utrecht donderdag gestorven is. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de overige drie leden van de woongroep wel adequate hulp hebben geboden aan hun hulpbehoevende huisgenoot.