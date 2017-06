premium

Politie houdt een oogje in het zeil tijdens het concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion. De veiligheidsmaatregelen werden opgeschroefd naar aanleiding van een incident met een mogelijk geradicaliseerde man.

Onderzoek incident Eindhoven in volle gang

25 min geleden

EINDHOVEN - De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die vrijdagavond is opgepakt in het centrum van Eindhoven. De 29-jarige Amsterdammer werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg bij de ingangen van het PSV-stadion, waar op dat moment veel mensen aanwezig waren in verband met het concert van Guus Meeuwis.