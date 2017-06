Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Meisje klem in klimrek

46 min geleden

OOSTERHOUT - Een meisje is maandagmiddag klem komen te zitten in een houten klimrek in het Brabantse Oosterhout. De brandweer moest eraan te pas komen om het meisje te bevrijden uit haar benarde positie. Dit gebeurde door een houten balk los te draaien.