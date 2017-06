Meer ernstige brandwonden door buiten koken

Vorig jaar liepen 88 mensen in Nederland tweede- of derdegraads brandwonden op bij het koken in de buitenlucht. Dat zijn er zeven meer dan in 2015. Dat is een stijging van bijna 9 procent. Volgens de Brandwondenstichting is de stijging het gevolg van de groeiende populariteit van het koken in de openlucht.

De stichting noemt het opvallend dat het aantal ongelukken waarbij benzine of spiritus in het spel was, is verdubbeld. Liepen in 2015 nog 13 mensen brandwonden op door het gebruik van benzine tijdens het koken, in 2016 waren dat er 27. Voor gebruik van spiritus geldt een toename van 6 naar 13.