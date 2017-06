Omstreden psychiater toch niet naar zorgclub

De psychiater meldde zich kortgeleden zelf bij Novadic-Kentron voor een functie en de directie wilde hem een kans geven. De organisatie gelooft in het „bieden van nieuwe kansen en het doorbreken van stigma’s”, meldde ze.

ZIE OOK: Weer ophef over veroordeelde psychiater

De ondernemingsraad zag het meteen al niet zitten, onder meer omdat een deel van de verslaafde doelgroep zelf seksueel is misbruikt. De cliëntenraad vindt het jammer dat de procedure is stopgezet. Vorige week is er bij het hoofdkantoor in Vught kort geprotesteerd tegen de komst van de psychiater.

Marc van R.

Psychiater Marc van R. werd in 2012 veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf voor bezit van 60.000 kinderpornografische afbeeldingen. In 2015 kreeg hij een kans bij ggz-instelling De Hoop in Dordrecht maar daar vertrok hij nadat commotie over zijn verleden was ontstaan.