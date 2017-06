premium

NVWA ziet meer onveilige kermisattracties

16 min geleden

UTRECHT - Steeds meer kermisattracties worden bestempeld als onveilig. Dat bevestigt het NVWA maandag naar aanleiding van de berichtgeving van EenVandaag. In 2016 liet de NVWA tien kermisattracties sluiten. Dat is fors meer dan de twee voorgaande jaren, in 2014-2015 werden er in totaal zes attracties gesloten.