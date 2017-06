premium

LHB-stellen verdelen taken eerlijker

DEN HAAG - In huishoudens met twee mannen of twee vrouwen lijken betaald werk en onbetaalde (zorg)taken eerlijker te worden verdeeld dan in traditionele gezinnen. Vooral samenwonende vrouwen verdelen de huishoudelijke taken gelijker dan heteroseksuele stellen.