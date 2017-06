premium

Oud-premier Schotte: ik ben onschuldig

WILLEMSTAD - „Ik ben onschuldig.” Dat zei oud-minister-president van Curaçao Gerrit Schotte maandag tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak-Babel. In die zaak werd Schotte in 2016 veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke celstraf en vijf jaar ontzetting uit het passieve kiesrecht voor onder meer ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.