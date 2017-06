Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Serie De Zaak Menten wint BANFF Rockie Award

35 min geleden

Amsterdam - De Nederlandse dramaserie De Zaak Menten heeft een BANFF Rockie Award gewonnen. In De Zaak Menten, is te zien hoe Telegraaf-journalist Hans Knoop in de jaren zeventig betrokken raakte bij de jacht op oorlogsmisdadiger Pieter Menten.